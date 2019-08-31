Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

с чего всё началось

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Происшествия Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2» Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.

Технологии Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер телефона Мессенджер Telegram в ближайшее время планирует выпустить обновление, которое позволит пользователям скрыть свой номер телефона от всех, в том числе — от списка контактов.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер» Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном «Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

Общество На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.

Футбол «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» Грозненский "Ахмат" встретился с "Тамбовом" в рамках матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Общество Самая мощная за последнее время магнитная буря накроет Землю Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря в 6 баллов уровня G2 накроет Землю 1 сентября и станет самой мощной за последнее время.

Политика Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.

Игры Epic Games Store перестанет сообщать примерные даты выхода новых функций Создатели Epic Games Store изменили технологическую дорожную карту в Trello. Из нее были убраны все примерные даты выхода новых функций.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Футбол Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли» Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.

Происшествия При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Политика Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в субботу, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.