Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

с чего всё началось

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

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