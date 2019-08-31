Общество
Газета.RuРоссияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.
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с чего всё началось
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".Интерфаксвчера в 03:12
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Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.
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В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
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Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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МР7.ру 04:36
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Сироткин отреагировал на смерть Юбера
RT на русском вчера в 15:51
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Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Шоу-бизнес
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Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Происшествия
Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минине девочку перевезли в Москву
31 августа легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Клинском районе Московской области, в результате которой погиб пилот и пострадала 12-летняя пассажирка.
RT на русском 03:28
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
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Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
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В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Общество
Минтруд рассчитывает повысить продолжительность жизни до 80 лет
Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о принимаемых в стране мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни местных жителей, во время выступления на встрече министров труда G20.
Мойка78 03:21
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Движение экспрессов в аэропорт Гонконга приостановлено из-за протестов
В Гонконге приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт из-за возобновившихся акций протеста, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 04:35
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online вчера в 15:00
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Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
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Интерфакс вчера в 12:50
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В России за парты сядут более 16 миллионов школьников
Официально Министр просвещения Ольга Васильева: - Желаю в новом учебном году каждой из более чем 42 тысяч российских школ стать территорией совместного диалога учителей и родителей.
Российская газета вчера в 23:42
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Армия и оружие
Су-57 заинтриговал мир на МАКС-2019
«Демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе: специалисты Рособоронэкспорта зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира», — цитирует «Интерфакс» Михеева.
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