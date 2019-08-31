Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.
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с чего всё началось

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".
Интерфаксвчера в 03:12

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Эксперты сообщили о снижении трат россиян на цветы к 1 сентября

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РИАМО30 августа в 11:38

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Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Интерфаксвчера в 03:12

В России начали экономить на цветах к 1 сентября

Говорит Москвавчера в 06:55
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Трое погибли в ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры на 464-м км трассы Москва–Уфа Кстовского района Нижегородской области.
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Происшествия

Сироткин отреагировал на смерть Юбера

RT на русском вчера в 15:51
Происшествия

Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии

Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
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В ДНР заявили об уничтожении беспилотников ВСУ у линии соприкосновения

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Музыка

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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
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Политика

Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу

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Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минине девочку перевезли в Москву

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Газета.Ru вчера в 23:18
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Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
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Поветкин победил Фьюри по очкам

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В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
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Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о принимаемых в стране мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни местных жителей, во время выступления на встрече министров труда G20.
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Движение экспрессов в аэропорт Гонконга приостановлено из-за протестов

В Гонконге приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт из-за возобновившихся акций протеста, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
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