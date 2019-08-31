Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

с чего всё началось

Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%. Российские граждане не только перестали экономить на цветах, теперь они выбирают маленькие букеты и все больше отказываются от дорогостоящих экзотических сортов.

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Интернет В Skype появятся новые функции для более комфортного общения Новые функции, которые сделают общение пользователей более комфортным и удобным, появились в приложении Skype.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».

Политика Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил женщину "На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.

Происшествия Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.

Общество Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Политика Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.

Шоу-бизнес Малахов передразнил истерику Киркорова на «Новой волне» Пользователи соцсети предположили, что таким образом телеведущий изображает певца Филиппа Киркорова, который во время репетиции перед выступлением на "Новой волне" нецензурно возмущался из-за возникших накладок со временем.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Политика Украинская община Крыма дала совет Зеленскому Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Технологии Telegram разрешит скрыть свой номер телефона от всех Telegram через несколько дней планирует выпустить обновление, которое позволит скрыть свой номер телефона от всех, в том числе от тех, кто внес его в свой список контактов.

Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Экономика Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана В последний день лета Собчак вернулась с двухлетним сыном Платоном в «холодную Москву».

Политика На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".

Здоровье Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.

Экономика Росстат сообщил о росте реального размера пенсии Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию).

Происшествия В Подольске бывший судья подстрелил генерал-майора полиции В подмосковном Подольске произошла драка со стрельбой между двумя пенсионерами - бывшим судьей и генерал-майором полиции.