Россияне стали меньше откладывать на черный деньФедералПресс 03:46

Доходы и расходы на полгода-год планируют 23 % респондентов, а на более длительный период планируют расходы – 16 % граждан. При этом 21 % россиян заявили, что не планируют личный бюджет. На сегодняшний день сбережения имеют 60 % жителей страны.

Россияне стали меньше откладывать на черный день

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