Экономика

Россияне стали меньше откладывать на черный деньФедералПресс 03:46

Доходы и расходы на полгода-год планируют 23 % респондентов, а на более длительный период планируют расходы – 16 % граждан. При этом 21 % россиян заявили, что не планируют личный бюджет. На сегодняшний день сбережения имеют 60 % жителей страны.
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Superjob: у 40% россиян нет сбережений

Коммерсантъ02:40

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

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Опрос: около 40% россиян не откладывают на «черный день»

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На «черный день» не откладывает каждый четвертый россиянин

Московский Комсомолец00:52

Опрос показал, что каждый четвёртый россиянин не откладывает на «чёрный день»

Life.ru01:47
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Политика

Российские специалисты проверяют египетские аэропорты

Обновлено в 06:43
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Политика

Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»

Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Обновлено в 10:40
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Футбол

Ананидзе может стать игроком «Краснодара»

Обновлено в 10:42
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Общество

В РПЦ объяснили нехватку «настоящих мужчин»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, согласно которому «настоящие мужчины» в России остались только в спецназе.
Обновлено в 13:18
Политика

Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите

Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Хоккей

Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Теннис

Рублев покинул Masters в первом круге, уступив Фоньини

Обновлено в 11:25
Политика

Марков рассказал, как эксперта Лойко выгнали из прямого эфира НТВ

Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Кино

Джон Сноу стал героем нового мема из «Игры престолов»

В ночь на 15 апреля вышла первая серия финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 07:24
Наука

В Египте российские археологи нашли уникальную могилу римского периода

В Среднем Египте российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Тульской области

В результате инцидента пострадал один человек Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в воскресенье в Тульской области произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:09
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Здоровье

Медики рассказали ОНФ о недоступности льготных лекарств

Почти три четверти (72%) участников опроса сообщили о случаях, когда пациентам в 2018 году не выписывали льготный рецепт из-за отсутствия препарата в аптеках.
Обновлено в 06:50
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
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