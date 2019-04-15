Экономика
Россияне стали меньше откладывать на черный деньФедералПресс 03:46
Доходы и расходы на полгода-год планируют 23 % респондентов, а на более длительный период планируют расходы – 16 % граждан. При этом 21 % россиян заявили, что не планируют личный бюджет. На сегодняшний день сбережения имеют 60 % жителей страны.
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Наука
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Происшествия
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