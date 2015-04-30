Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять летРБК 00:00
Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.
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Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Космос
Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Общество
Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов
Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Телевидение остается основным источником информации в России.
Обновлено в 08:05
Политика
ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа
Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов
Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.
Обновлено в 10:29
Общество
Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала
Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.
Обновлено в 11:03
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Обновлено в 06:33
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Финансы
Главой департамента финансовых технологий ЦБ РФ назначен Иван Зимин
"Приказом председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором департамента финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансовых технологий", — сказано в сообщении.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
"Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
Обновлено в 08:48
Авто
Acura опубликовала тизер на новую модель Type S Concept
Премиальный бренд Acura возрождает свой спортивный суббренд Type S, а новой его моделью станет загадочный Type S Concept.
Обновлено в 08:15
Общество
Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам
Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Политика
Против Порошенко возбудили дело о хищениях в армии
Стало известно, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили очередное уголовное дело.
Обновлено в 04:52