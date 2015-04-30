Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять летРБК 00:00

Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.
Читать в источнике
Комментировать175

Подробнее о событии

Четверть россиян потеряла доверие к телевидению

URA.Ru04:05

Доверие россиян к федеральным телеканалам снизилось на четверть за последние 10 лет

Эхо Москвы03:00

Доверие россиян к федеральным каналам падает. Что это значит? Разбираемся с социологом «Левада-центра»

Дождь05:26

«Левада-центр»: доверие к новостям в телевизоре упало на 25% за десятилетие

Коммерсантъ03:27

Доверие к телевидению в России за 10 лет снизилось на 25%

Говорит Москва03:12

В России телевидение остается основным источником информации, показал опрос

РИА Новости06:56

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Спорт

Разработчики показали Ночного Волка в новом трейлере Mortal Kombat 11

Обновлено в 11:08
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Политика

Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Космос

Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Политика

Названа причина лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:50
Общество

Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов

Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Телевидение остается основным источником информации в России.
Обновлено в 08:05
Политика

ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа

Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Общество

Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях

Обновлено в 03:20
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов

Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.
Обновлено в 10:29
Общество

Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала

Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.
Обновлено в 11:03
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Экономика

Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Обновлено в 06:33
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом

Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Финансы

Главой департамента финансовых технологий ЦБ РФ назначен Иван Зимин

"Приказом председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором департамента финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансовых технологий", — сказано в сообщении.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика

Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25
Здоровье

Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

"Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

Обновлено в 09:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии

Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
Обновлено в 08:48
Авто

Acura опубликовала тизер на новую модель Type S Concept

Премиальный бренд Acura возрождает свой спортивный суббренд Type S, а новой его моделью станет загадочный Type S Concept.
Обновлено в 08:15
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Обновлено в 06:11
Общество

Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам

Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Политика

Против Порошенко возбудили дело о хищениях в армии

Стало известно, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили очередное уголовное дело.
Обновлено в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное