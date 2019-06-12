Экономика
Россияне стали меньше брать в долгLenta.ru 13:35
«В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении. Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.
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с чего всё началось
По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.РИА Новостивчера в 20:55
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Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Общество
Свободный порт Владивосток остановлен на «Океанском» рубеже
Новое продолжение получила тема предполагаемого строительства высотного дома по адресу: Партизанский проспект, 85А.
Обновлено в 19:15
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
Суданская оппозиция потребовала вывода войск из городов
Суданское политическое оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" заявило в ходе встречи с представителем США по Судану Дональдом Бутом о необходимости вывода вооруженных сил из суданских городов и замены их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 19:28
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Политика
Климкин рассказал о действиях Украины после возвращения России в ПАСЕ
Если Россия не выполнит выдвинутые Ассамблеей условия и делегация страны вернется в ПАСЕ, то украинская сторона будет использовать более прагматичный подход к своему участию в Совете Европы.
Обновлено в 07:34
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
В США на аукционе выставили письма Альберта Эйнштейна
Обновлено в 11:51
Политика
В Сербии заявили о готовности стать «мостом» для диалога России и США
Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Известия» заявил, что Белград заинтересован в налаживании диалога России и США и готов предоставить площадку для саммита лидеров двух государств.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Общество
Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано из-за упавшего дерева
Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано в среду из-за падения дерева на идущую над путями линию электропередач, информировала компания Virgin Trains, которая осуществляет железнодорожные перевозки на этом маршруте.
Обновлено в 15:28
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре
Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Во Владикавказе произошла перестрелка
Во Владикавказе на улице Дзусова произошла перестрелка.
Обновлено в 12:12
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 20:39