Экономика
Россияне стали меньше брать в долгLenta.ru 13:35
«В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении. Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.
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с чего всё началось
По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.РИА Новостивчера в 20:55
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Ежедневная ходьба снижает риск преждевременной смерти
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СМИ: На марше в поддержку Голунова в Москве более 400 задержанных, одного человека избили
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Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
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Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
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Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
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