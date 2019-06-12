Россияне стали меньше брать в долгLenta.ru 13:35

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.

с чего всё началось

«В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении. Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.

Россияне стали меньше брать в долг

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