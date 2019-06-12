Экономика

Россияне стали меньше брать в долгLenta.ru 13:35

«В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении. Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.
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с чего всё началось

В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.
РИА Новостивчера в 20:55

Подробнее о событии

Россияне стали брать в долг небольшие суммы

News.ruвчера в 22:44

Россияне стали меньше брать в долг

Lenta.ru13:35

Россияне стали занимать небольшие суммы

ФедералПресс00:16

Россияне стали меньше брать в долг

БИЗНЕС Online14:58

Россияне стали набирать микрокредиты меньшими суммами

Взгляд.рувчера в 22:24

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Известиявчера в 21:07

Россияне стали брать в долг меньшие суммы - МФО

ПРАЙМвчера в 20:20
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Футбол

«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы

После приобретения защитника «Лиона» Ферлана Менди за €48 млн общая сумма трансферов «Реала» в нынешнее межсезонье составила €303 млн.
Обновлено в 16:38
Политика

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Спорт

Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда

Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

Обновлено в 11:07
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Общество

На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом

Обновлено в 09:48
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Наука

Ежедневная ходьба снижает риск преждевременной смерти

Обновлено в 16:19
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия

СМИ: На марше в поддержку Голунова в Москве более 400 задержанных, одного человека избили

Обновлено в 10:22
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе

Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
Обновлено 10 июня в 15:14
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Политика

Дуда рассказал об отношениях России и Польши

Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено в 15:49
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент России Владимир Путин в среду, 12 июня, поздравил сограждан с Днем России.
Обновлено в 05:43
Игры

CD Projekt RED объяснила наличие члена у девушки из Cyberpunk 2077

Обновлено в 14:54
Политика

Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Футбол

Черчесов объяснил, почему не выпустил Чалова на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром (1:0) рассказал, почему в игре не принял участия лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, форвард ЦСКА Федор Чалов.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
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