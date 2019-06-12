Россияне стали меньше брать в долгLenta.ru 13:35

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.

с чего всё началось

«В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении. Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.

Россияне стали меньше брать в долг

Экономика Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю «Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.

Политика Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2» Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.

Здоровье Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Политика Шантаж Климкина относительно возвращения в ПАСЕ не впечатлил — Слуцкий В Госдуме возмущены шантажом главы МИД Украины Павла Климкина относительного возможного участия России в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Армия и оружие Украинские военные вплотную подошли к Донецку Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Происшествия Состояние Алибасова остается тяжелым Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Футбол СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак» Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Технологии WhatsApp пригрозил пользователям судом В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.

Политика Посол России в Турции подтвердил обязательность поставки С-400 Анкаре Россия до конца выполнит обязательства, взятые ею на себя в рамках соглашения с Турцией о поставке зенитно-ракетных систем С-400, заявил 12 июня журналистам посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Здоровье Глава службы психологической помощи: К нам ежедневно поступает около 120 звонков Наш проект общегородской службы — результат совместной деятельности команды специалистов, которые год за годом, сталкиваясь с актуальными проблемами горожан, потребностью людей в психологической помощи, вырабатывали и предлагали новые стратегии эффективности такой помощи.