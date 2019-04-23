Экономика
Россияне стали массово отказываться от дачBalakovo24.ru 02:48
В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач. Это подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».
Читать в источнике
Оценить687
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне массово избавляются от своих шести соток: нечем платить налог
Московский Комсомолецвчера в 14:06
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Обновлено в 04:37
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Происшествия
На Обводном канале «КамАЗ» насмерть сбил девушку
Обновлено в 06:13
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Авто
Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300
В японских СМИ появилась информация о новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
Обновлено вчера в 23:22
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»
Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в музыкальном видео группы «Руки Вверх!».
Обновлено в 06:13
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия
СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков
Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Зеленский последний раз пошутит и переселится в «открытый космос»
Ранее Зеленский анонсировал громкие отставки и новые законы, теперь стало известно о его планах переезда из здания на Банковой, 11 в Киеве, где еще с советских времен работали все руководители Украины.
Обновлено в 05:50
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Политика
Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года
Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Политика
Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку
Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один, и привлекать на переговоры представителей третьих стран.
Обновлено в 06:23
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии
«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан
По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23