Экономика

Россияне стали массово отказываться от дачBalakovo24.ru 02:48

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач. Это подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».
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Боитесь нового налога? Как продать дачу быстро и выгодно

Life.ru03:50

Российские пенсионеры массово меняют дачи на курортные квартиры

ФедералПресс06:11

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалтвчера в 00:55

Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

РИА Новостивчера в 08:13

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газетавчера в 05:15

Россияне массово избавляются от своих шести соток: нечем платить налог

Московский Комсомолецвчера в 14:06

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБКвчера в 00:00
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Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Обновлено в 04:37
Политика

МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На Обводном канале «КамАЗ» насмерть сбил девушку

Обновлено в 06:13
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Авто

Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300

В японских СМИ появилась информация о новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

Обновлено вчера в 23:22
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»

Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в музыкальном видео группы «Руки Вверх!».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Ксения Бородина довела до слез бросившего своего ребенка Илью Яббарова

Обновлено в 05:11
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия

СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков

Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Зеленский последний раз пошутит и переселится в «открытый космос»

Ранее Зеленский анонсировал громкие отставки и новые законы, теперь стало известно о его планах переезда из здания на Банковой, 11 в Киеве, где еще с советских времен работали все руководители Украины.
Обновлено в 05:50
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей

Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Политика

Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года

Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Политика

Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку

Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один, и привлекать на переговоры представителей третьих стран.
Обновлено в 06:23
Политика

Память жертв геноцида армян почтут во Владимире

Обновлено в 01:27
Армия и оружие

В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии

«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии

Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан

По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Футбол

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

Обновлено в 02:53
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23
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