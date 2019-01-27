Экономика

Россияне стали лучше отзываться о работе банковИзвестия 14:00

Россияне начали лучше отзываться о работе, продуктах и услугах финансовых организаций. В отчете Банка России, с которым ознакомились «Известия», указано, что за период с мая 2017 по май 2018 года индекс удовлетворенности населения вырос на 10 пунктов.
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Россияне стали лучше относиться к работе банков

РЕН ТВ18:05

Россияне отметили развитие работы банков

Телеканал 360°16:04

Россияне стали лучше думать о банках - благодаря дистанционным сервисам

Бизнес.Ру17:05

Затянуло в сети: онлайн-банкинг увлек россиян

Известия16:01
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Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи из Третьяковки

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Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
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Минфин США снял санкции с «Русала» и En+

Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Гааге три здания обрушились после взрыва

В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких домов, сообщает RTL. По меньшей мере пострадали девять человек.
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Власти Саратова объяснили уборку снега учителями в мороз

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) потребовал принять административные меры к тем, кто в мороз вывел учителей на уборку снега.
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Происшествия

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Пьяный мужчина облил краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, сообщила начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова.
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Происшествия

В Бразилии число жертв прорыва дамбы достигло 58

Число погибших в бразильском штате Минас-Жерайс из-за прорыва дамбы выросло до 58.
Обновлено в 18:09
Происшествия

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть

Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Жене Асада удалили раковую опухоль

Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Общество

Шторм с высотой волн до девяти метров ожидают у берегов Камчатки

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки из-за высоких волн объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 17:03
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются

Samsung Galaxy S10 и S10+ в комплекте получат 25 Вт зарядку, причем такой же мощности предложат и беспроводную зарядку для данной серии.
Обновлено в 01:52
Общество

Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе

Обновлено в 10:49
Общество

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Экономика

«Роскосмос» выделил 450 млн рублей на контроль качества сборки ракет

Обновлено в 08:41
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Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами

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Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open

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Эксперты рассказали, как защитить смартфон в мороз

Эксперты рассказали, как защитить смартфоны от поломок и повреждений при низкой температуре.
Обновлено в 18:10
Экономика

На Украине начали продавать гривны в рулонах

Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.
Обновлено в 14:55
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Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
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Актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу

Актриса Кейт Бекинсейл сообщила о госпитализации. Фото с больничной койки она опубликовала в своем Instagram.
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Емельяненко рассказал о самочувствии после поражения от Бэйдера

Емельяненко потерпел поражение от Бэйдера в финале Гран-при Bellator.
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В Париже началось первое движение «красных платков»

В Париже на манифестацию вышли участники движения "красные платки", чтобы выступить за восстановление мира и порядка в стране, передает РИА "Новости".
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Страшный день календаря

Дату в сети прозвали Flag Day (День флага). Многие опасаются, что сайты многих компаний и госорганов пострадают от этого перехода.
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Умер глава столичного департамента региональной безопасности

В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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