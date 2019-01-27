Экономика
Россияне стали лучше отзываться о работе банковИзвестия 14:00
Россияне начали лучше отзываться о работе, продуктах и услугах финансовых организаций. В отчете Банка России, с которым ознакомились «Известия», указано, что за период с мая 2017 по май 2018 года индекс удовлетворенности населения вырос на 10 пунктов.
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Происшествия
Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи из Третьяковки
Обновлено в 16:04
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Политика
Минфин США снял санкции с «Русала» и En+
Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Гааге три здания обрушились после взрыва
В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились фасады нескольких домов, сообщает RTL. По меньшей мере пострадали девять человек.
Обновлено в 11:17
Общество
Власти Саратова объяснили уборку снега учителями в мороз
Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) потребовал принять административные меры к тем, кто в мороз вывел учителей на уборку снега.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Крыму пьяный мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»
Пьяный мужчина облил краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, сообщила начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Бразилии число жертв прорыва дамбы достигло 58
Число погибших в бразильском штате Минас-Жерайс из-за прорыва дамбы выросло до 58.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Жене Асада удалили раковую опухоль
Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Происшествия
СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море
Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Общество
Шторм с высотой волн до девяти метров ожидают у берегов Камчатки
В акватории Тихого океана у берегов Камчатки из-за высоких волн объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 17:03
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты
Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются
Samsung Galaxy S10 и S10+ в комплекте получат 25 Вт зарядку, причем такой же мощности предложат и беспроводную зарядку для данной серии.
Обновлено в 01:52
Общество
Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе
Обновлено в 10:49
Общество
Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля
Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Экономика
«Роскосмос» выделил 450 млн рублей на контроль качества сборки ракет
Обновлено в 08:41
Политика
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Обновлено в 08:23
Теннис
Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Эксперты рассказали, как защитить смартфон в мороз
Эксперты рассказали, как защитить смартфоны от поломок и повреждений при низкой температуре.
Обновлено в 18:10
Экономика
На Украине начали продавать гривны в рулонах
Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID
Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу
Актриса Кейт Бекинсейл сообщила о госпитализации. Фото с больничной койки она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 13:06
Единоборства
Емельяненко рассказал о самочувствии после поражения от Бэйдера
Емельяненко потерпел поражение от Бэйдера в финале Гран-при Bellator.
Обновлено в 14:22
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
В Париже на манифестацию вышли участники движения "красные платки", чтобы выступить за восстановление мира и порядка в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Здоровье
Названы самые полезные продукты для сердца
Обновлено в 08:29
Интернет
Страшный день календаря
Дату в сети прозвали Flag Day (День флага). Многие опасаются, что сайты многих компаний и госорганов пострадают от этого перехода.
Обновлено в 09:38
Общество
Умер глава столичного департамента региональной безопасности
В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Обновлено в 03:54