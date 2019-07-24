Экономика
Россияне стали экономить на стиральных порошкахТелеканал 360° вчера в 07:16
На 11,8% реже с июня 2018 по май 2019 года россияне стали приобретать кондиционеры для белья. За указанный период снизились на 6% и продажи стирального порошка. Средств для мытья посуды, чистки сантехники и прочей химии жители страны тоже купили меньше — на 3,8%.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК.Известиявчера в 04:17
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Политика
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Обновлено в 00:05
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Кино
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Курс евро опустился ниже 70 рублей
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Происшествия
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Обновлено в 08:33
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.
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Обновлено в 08:59
Общество
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В Мурманск из дальнего похода вернулся средний морской танкер Северного флота «Кама».
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Обновлено в 06:58
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
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Политика
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В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
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Здоровье
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Названы хронические болезни, которые вызывают рак
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