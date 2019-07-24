Экономика

Россияне стали экономить на стиральных порошкахТелеканал 360° вчера в 07:16

На 11,8% реже с июня 2018 по май 2019 года россияне стали приобретать кондиционеры для белья. За указанный период снизились на 6% и продажи стирального порошка. Средств для мытья посуды, чистки сантехники и прочей химии жители страны тоже купили меньше — на 3,8%.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК
.
Известиявчера в 04:17

Подробнее о событии

Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

RT на русскомвчера в 10:19

Россияне стали экономить на стиральном порошке

ТАССвчера в 07:29

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Известиявчера в 04:17

Россияне стали экономить на стиральном порошке

РЕН ТВвчера в 06:15

Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок

РИА Новостивчера в 06:10

Россияне разочаровались в стиральном порошке

Lenta.ruвчера в 05:05

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Газета.Ruвчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Спорт

Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ

Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.
Обновлено в 07:09
Финансы

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта

"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Спорт

Бузова признана одной из самых успешных звезд России

Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Диетолог назвала главные ошибки худеющих

Обновлено в 03:51
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Происшествия

ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении

ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".
Обновлено в 08:33
Политика

Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Украинские военные испытали новую ракету для РСЗО «Ольха»

Украинский проект реактивной системы залпового огня "Ольха" с корректируемым боеприпасом создан на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч".
Обновлено в 08:59
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Именем Ирины Мирошниченко назвали водопад в Исландии

Как вспоминает актриса, однажды она давала концерты на круизном корабле, который следовал из тогда еще Ленинграда в столицу Исландии.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

В Мурманск из кругосветки вернулся танкер Северного флота «Кама»

В Мурманск из дальнего похода вернулся средний морской танкер Северного флота «Кама».
Обновлено в 07:07
Теннис

Тарпищев прокомментировал ситуацию с американской визой Кузнецовой

Обновлено в 07:18
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок

Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Обвиненный в секс-торговле миллиардер Эпштейн найден раненым в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и растлении несовершеннолетних, найден без сознания в тюрьме в Нью-Йорке, сообщает NBC.
Обновлено в 06:58
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Обновлено в 07:44
Хоккей

Контрольный матч. «Адмирал» победил «Амур»

В контрольном матче «Адмирал» победил «Амур».
Обновлено в 08:17
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции

Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев прокомментировал ссору Бузовой с сестрой

Полгода назад Ольга Бузова перестала общаться со своей сестрой и никому не рассказала о причинах.
Обновлено в 04:54
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье

Аспирин назвали смертельно опасным

По мнению специалистов, лекарство может быть смертельно опасным.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Названы хронические болезни, которые вызывают рак

Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией.
Обновлено в 01:03
Главное