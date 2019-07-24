с чего всё началось

На 11,8% реже с июня 2018 по май 2019 года россияне стали приобретать кондиционеры для белья. За указанный период снизились на 6% и продажи стирального порошка. Средств для мытья посуды, чистки сантехники и прочей химии жители страны тоже купили меньше — на 3,8%.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Спорт Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.

Политика Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину 25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Происшествия Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта "Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".

Политика Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.

Армия и оружие Украинские военные испытали новую ракету для РСЗО «Ольха» Украинский проект реактивной системы залпового огня "Ольха" с корректируемым боеприпасом создан на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч".

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Шоу-бизнес Именем Ирины Мирошниченко назвали водопад в Исландии Как вспоминает актриса, однажды она давала концерты на круизном корабле, который следовал из тогда еще Ленинграда в столицу Исландии.

Происшествия Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.

Происшествия Обвиненный в секс-торговле миллиардер Эпштейн найден раненым в тюрьме Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и растлении несовершеннолетних, найден без сознания в тюрьме в Нью-Йорке, сообщает NBC.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев прокомментировал ссору Бузовой с сестрой Полгода назад Ольга Бузова перестала общаться со своей сестрой и никому не рассказала о причинах.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Здоровье Аспирин назвали смертельно опасным По мнению специалистов, лекарство может быть смертельно опасным.