Экономика
Россияне стали меньше тратить на бытовую химиюСаратов 24 05:14
Компания «Nielsen» провела исследования на российском рынке. И выяснила, что граждане стали реже покупать порошок для стирки.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК.Известиявчера в 04:17
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