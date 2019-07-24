с чего всё началось

Компания «Nielsen» провела исследования на российском рынке. И выяснила, что граждане стали реже покупать порошок для стирки.

Россияне стали меньше тратить на бытовую химию

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