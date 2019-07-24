Экономика

Россияне стали меньше тратить на бытовую химиюСаратов 24 05:14

Компания «Nielsen» провела исследования на российском рынке. И выяснила, что граждане стали реже покупать порошок для стирки.
Читать в источнике
Обсудить87
с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК
.
Известиявчера в 04:17

Подробнее о событии

Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

RT на русскомвчера в 10:19

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Известиявчера в 04:17

Россияне стали экономить на стиральном порошке

ТАССвчера в 07:29

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Газета.Ruвчера в 07:37

Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок

РИА Новостивчера в 06:10

Россияне разочаровались в стиральном порошке

Lenta.ruвчера в 05:05

В России стали меньше использовать бытовой химии

Вести.Ruвчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Кино

Скончался легендарный Рутгер Хауэр

Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова

Обновлено в 04:31
Финансы

Увеличение пособий на детей потребует ежегодно 150 миллиардов рублей

По информации замминистра Светланы Петровой, рост пособий потребует 150 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 05:07
Политика

Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку из-за переписки в Telegram

Ранее стало известно об утечке 889 страниц личной переписки губернатора Пуэрто-Рико в Telegram.
Обновлено в 03:45
Футбол

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 43-й на 46-ю строчку рейтинга.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»

Обновлено в 04:23
Авто

Контрабандный Ferrari 360 Spider был раздавлен бульдозером

По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте огромный бульдозер уничтожил незаконно ввезённую в страну Ferrari 360 Spider.
Обновлено вчера в 08:05
Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 сравнили вживую с Galaxy Note9

Обновлено в 04:54
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено вчера в 15:13
Кино

Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети

В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Красноярец расчленил тело матери и хранил его в морозильной камере

Ранее судимый 51-летний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве супруги и матери.
Обновлено в 04:16
Игры

В релизной версии Gears 5 не будет королевской битвы, но её могут добавить позднее

Обновлено в 05:05
Происшествия

Трап врезался в самолет в московском аэропорту

Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР

Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Здоровье

Аспирин назвали смертельно опасным

Обновлено в 04:35
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят

Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".
Обновлено в 04:53
Происшествия

Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске

Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Политика

СБУ обвинили в искажении записи переговоров по делу MH17

СБУ исказила аудиозаписи переговоров, представленные в качестве доказательства по делу о катастрофе MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Главное