За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.

с чего всё началось

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья. Так, с июня по 2018 года по май 2019 этот вид товаров стали покупать на 11,8% реже. Также за этот период на 6% упали продажи упаковок стирального порошка уменьшились и на 3,8% средств для мытья посуды, чистки ванной и прочей химии.

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