За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.

с чего всё началось

Эксперты проанализировали продажи непродовольственных товаров потребительскгого спроса с июня 2018 по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продажи стирального порошка за этот период в натуральном выражении сократились на 6%, чистящих средств - на 3,8%.

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