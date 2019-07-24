Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошкеТАСС 07:29
Эксперты проанализировали продажи непродовольственных товаров потребительскгого спроса с июня 2018 по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продажи стирального порошка за этот период в натуральном выражении сократились на 6%, чистящих средств - на 3,8%.
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с чего всё началось
За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.РБК03:02
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