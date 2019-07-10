Экономика
Россияне стали экономить на лекарствахLenta.ru вчера в 20:11
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом. Траты также сократились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
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с чего всё началось
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.Известиявчера в 17:01
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Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Депутаты Белгородской облдумы вошли в рейтинг Forbes «Власть и деньги»
В новый рейтинг Forbes «Власть и деньги» вошли 100 богатейших чиновников и депутатов России, заработавших в общей сложности 71 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Обновлено вчера в 04:48
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Пообещали - забыли Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Индии более 60 тысяч человек оказались в зоне наводнения
В штате Ассам на северо-востоке Индии 63 тысячи человек оказались в районах, охваченных наводнениями.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Футболиста «Реала» высмеяли за отретушированный живот
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено 08 июля в 01:42
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено вчера в 21:14
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено вчера в 10:16
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:43
Технологии
Монако стало первым государством в Европе с 5G по всей стране
Мобильная сеть 5G заработала по всей территории Монако, сообщило Agence France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Стоянов ради своего шоу похудел на 22 килограмма
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42