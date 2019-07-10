В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.

с чего всё началось

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом. Траты также сократились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

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