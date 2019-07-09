Экономика
Россияне стали экономить на лекарствахГазета.Ru 02:36
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк. Потребители в том числе сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Культура
Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»
Перезапуск долгожданного проекта произойдет осенью 2019 года на СТС. Съемки уже начались, телеведущая отправилась во Францию.
Обновлено в 11:59
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Обновлено в 04:28
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
Обновлено в 15:39
Кино
Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»
Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Политика
Активисты пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина
Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Экономика
Россиянам захотели запретить дополнительный доход
Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Общество
Библиотеки центра Москвы назвали самые популярные у горожан книги
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе библиотек центра Москвы, всего в месяц читатели берут более 200 тысяч книг.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в США
Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре на торгах в среду подорожали на 3,3% на фоне превзошедших ожидания статистических данных о запасах нефти в США.
Обновлено в 12:19
Политика
Путин отказался ввести санкции против Грузии
Напомним, к антигрузинским санкциям призывала ранее Госдума России. Путин заявил, что отказался от санкций из уважения к народу Грузии.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Nintendo Switch Lite
Компания Nintendo представила Nintendo Switch Lite. Устройство представляет собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch.
Обновлено в 08:44
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
В Армении потребителям восстановили подачу электричества после сбоя на Ереванской и Разданской ТЭЦ.
Обновлено в 15:07
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом
Обновлено в 13:55
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43