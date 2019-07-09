Экономика

Россияне стали экономить на лекарствахГазета.Ru 02:36

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк. Потребители в том числе сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты.
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с чего всё началось

Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств

В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.
Известиявчера в 17:01

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Из-за падения доходов россияне стали экономить на лекарствах

Комсомольская правда13:47

Россияне стали экономить на лекарствах

Lenta.ruвчера в 20:11

Россияне начали экономить на лекарствах

URA.Ruвчера в 20:25

СМИ узнали о падении фармрынка из-за экономии россиян на лекарствах

РБКвчера в 23:24

«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году

ТАССвчера в 20:14

Россияне стали экономить на лекарствах

Газета.Ru02:36

Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств

Известиявчера в 17:01
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Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

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Кино

Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
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Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

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Экономика

Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
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Общество

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На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
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Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
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Общество

Библиотеки центра Москвы назвали самые популярные у горожан книги

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Футбол

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Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в США

Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре на торгах в среду подорожали на 3,3% на фоне превзошедших ожидания статистических данных о запасах нефти в США.
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Политика

Путин отказался ввести санкции против Грузии

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Политика

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В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
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Компания Nintendo представила Nintendo Switch Lite. Устройство представляет собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch.
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Общество

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Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом

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СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера

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Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

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Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
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