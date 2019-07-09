В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.

с чего всё началось

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк. Потребители в том числе сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты.

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