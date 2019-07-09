Экономика
Россияне стали экономить на лекарствахГазета.Ru 02:36
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк. Потребители в том числе сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты.
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с чего всё началось
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.Известиявчера в 17:01
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Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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На Первом канале сегодня выступит муж кассирши, похитившей 23 миллиона, Луизы Хайруллиной.
Обновлено в 04:16
Общество
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
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Обновлено в 00:40
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Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
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Общество
В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
Органы уголовно-исполнительной системы России могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации; соответствующие поправки в федеральный закон разработало министерство юстиции.
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В результате ДТП на 73-м километре трассы «Таврида» погибли женщина и двое детей.
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Армия и оружие
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
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