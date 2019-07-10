Экономика

Россияне стали экономить на лекарствахИзвестия вчера в 15:00

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. Так, согласно с данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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с чего всё началось

Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств

В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.
Известиявчера в 17:01

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Из-за падения доходов россияне стали экономить на лекарствах

Комсомольская правда13:47

Россияне стали экономить на лекарствах

Газета.Ru02:36

Россияне начали экономить на лекарствах

URA.Ruвчера в 20:25

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ТАССвчера в 20:14

Россияне стали экономить на лекарствах

Lenta.ruвчера в 20:11

Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств

Известиявчера в 17:01
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