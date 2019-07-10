В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.

с чего всё началось

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. Так, согласно с данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.

Авто Новый кроссовер Hyundai Creta сфотографировали без камуфляжа В свою очередь, официальная премьера предсерийной модификации кроссовера состоялась в апреле, однако уже сейчас предложены шпионские кадры серийной модели без защитного камуфляжа.

Футбол «Барселона» ждёт, когда упадет трансферная стоимость Неймара Испанский клуб не хочет увеличивать своё предложение и ждет, как разрешится конфликт игрока в «ПСЖ».

Шоу-бизнес Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.

Политика У здания Мосгоризбиркома началась акция в поддержку Ильи Яшина У здания Московской городской избирательной комиссии началась акция в поддержку регистрации главы муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина кандидатом на выборы в Мосгордуму.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Политика Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Вольфсбурга» Московский «Спартак» объявил на официальном сайте о подписании контракта с немецким полузащитником Малкольмом Баду.

Здоровье Татарстан получит по нацпроекту 43 автомобиля для перевозки пожилых сельчан в больницы Татарстан в конце августа получит 43 автомобиля для перевозки пожилых жителей сельской местности в медицинские организации.

Автоспорт «Хаас» лишился титульного спонсора из-за низких результатов «Хаас» лишился контракта с титульным спонсором — производителем энергетических напитков Rich Energy.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери 10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Экономика Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции Уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Политика Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.