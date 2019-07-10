Экономика
Россияне стали экономить на лекарствахИзвестия вчера в 15:00
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. Так, согласно с данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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с чего всё началось
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.Известиявчера в 17:01
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Обновлено вчера в 22:30
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Обновлено вчера в 23:48
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Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
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Обновлено вчера в 22:58
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На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»
Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
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Обновлено вчера в 23:24
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
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Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено вчера в 12:20
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Остекленение поездов метро заменят на интерактивные прозрачные дисплеи
В России создано инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
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Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
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Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Обновлено вчера в 23:55
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Роспотребнадзор назвал опасные для купания места в Иркутской области
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Минюст предлагает провести в СИЗО сомнительную либерализацию
Адвокаты и правозащитники обнаружили подвох в предложениях Минюста о выдаче паспортов тем обитателям СИЗО, у которых их нет и которым без этого нельзя изменить меру пресечения на более мягкую.
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Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
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Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
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ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС
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Футбол
Леонардо: «„ПСЖ“ нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперед»
Пришло время создать нечто по-настоящему сильнее. Возможно, нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперед.
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Школы Екатеринбурга закупали сметану с наценкой 7000%
ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11», занимающееся поставкой продуктов в школы Екатеринбурга, завысило цену на сметану почти на 7000%.
Обновлено вчера в 07:55
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24