Экономика
Россияне стали экономить на лекарствахИзвестия 15:00
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. Так, согласно с данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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с чего всё началось
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.Известия17:01
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