Экономика
Россияне стали экономить на лекарствахИзвестия 15:00
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. Так, согласно с данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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с чего всё началось
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.Известия17:01
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Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 19:46
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В Красноярском крае снизилась активность клещей
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Обновлено в 00:53
Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:55
Технологии
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Вирус-троянец Panda в прошедшие выходные совершил мощную атаку на портал Московской кольцевой железной дороги, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".
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Наука
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Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
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Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
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