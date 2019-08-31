Экономика
ИзвестияРоссияне стали экономить на цветах перед 1 сентября
В течение последних нескольких лет в отечественной цветочной отрасли фиксируется спад активных продаж перед 1 сентября. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Теплицы России».
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с чего всё началось
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".Интерфакс03:12
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