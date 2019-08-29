Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали доверять только крупным банкам

Крупные же, напротив, зафиксировали приток средств как физических, так и юридических лиц. По итогам 2018 года объем средств населения на банковских счетах составил 28,6 триллиона рублей (рост 6,5 процента).
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК01:00

Подробнее о событии

Десяткам российских банков предрекли крах

URA.Ru02:14

«Эксперт РА» подсчитал, сколько банков столкнулись с оттоком средств граждан за год

ТАСС04:27

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

РБК01:00

Жители России стали доверять только крупным банкам

Газета.Ru02:54

Россияне стали доверять только крупным банкам

Lenta.ru01:48

Половина российских банков почувствовала отток денег населения. Эксперты ждут дефолтов

Фонтанка.Ру01:30

Россияне стали больше доверять крупным банкам

Известия03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Общество

В Екатеринбурге массово уволились педагоги

Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Политика

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую модель формирования пенсионных накоплений

Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября.
RT на русском 27 августа в 07:23
Футбол

Полузащитник Мак может уйти из «Зенита»

Роберт Мак, полузащитник петербургского футбольного клуба, рассматривает несколько предложений от других команд.
Gazeta.SPb 12:23
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Футбол

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Вести.Ru 12:23
Культура

Мультимедийный мюзикл «Семь нот» откроет фестиваль «Круг света» в Москве 20 сентября

Московский международный фестиваль "Круг света" откроется 20 сентября на Гребном канале мультимедийным мюзиклом "Семь нот".
ТАСС 05:29
Футбол

Хенесс покидает пост президента «Баварии»

С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
Sport24.ru 15:12
Армия и оружие

Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги Европы

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Футбол

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса 05:37
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия 08:22
Космос

Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса

Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.
Ruposters.ru 07:29
Происшествия

Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса

В горах Кабардино-Балкарии туристам из Германии понадобилась помощь спасателей. У альпинистов были зафиксированы симптомы горной болезни.
Российская газета 19:01
Общество

Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности

РИА Новости 13:06
Происшествия

Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы

Известия 18:03
Музыка

Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»

Оказалось, что накануне концерта в Сочи Филипп Киркоров попытался репетировать, однако его категорически не устроила работа персонала самого конкурса «Новая волна», из-за чего он в нецензурной форме высказал свое мнение со сцены в микрофон.
ГлобалМСК.ру 11:18
Политика

Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона

RT на русском 11:25
Общество

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг достиг 703 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
РИА Новости вчера в 21:33
Космос

На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета

На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.
Вести.Ru 14:44
Политика

Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн

Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Футбол

«Карабах» обыграл «Линфилд» и вышел в групповой этап Лиги Европы

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Белфасте, завершилась со счетом 3:2 в пользу Линфилда.
Советский спорт 13:54
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru 17:49
Политика

Стали известны детали обмена заключенными с Украиной

Часть украинцев, осужденных в России по обвинению в подготовке диверсий в Крыму, не смогут участвовать в обмене с Украиной, узнал «Коммерсант».
Телеканал 360° 19:03
Политика

Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Происшествия

Мать забила до смерти шестимесячную дочь во Владимирской области

Как выяснилось, женщина родила дочь в июне 2018 года от своего сожителя. Все время девочкой занималась мать, что ее очень раздражало.
Регион online 16:26
Происшествия

Тюменцы не могут вылететь в Турцию из-за проблем с самолётом

Вестник 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное