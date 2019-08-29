Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

с чего всё началось

Крупные же, напротив, зафиксировали приток средств как физических, так и юридических лиц. По итогам 2018 года объем средств населения на банковских счетах составил 28,6 триллиона рублей (рост 6,5 процента).

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