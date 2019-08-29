Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали доверять только крупным банкам

По итогам 2018 года объем средств населения на банковских счетах составил 28,6 триллиона рублей (рост 6,5 процента). В банках за пределами топ-10 по размеру активов прирост средств населения за последний год составил 2,1 процента против 12,4 процента годом ранее.
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Десяткам российских банков предрекли крах

URA.Ru02:14

Россияне стали доверять только крупным банкам

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Экономика

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа

"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
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