Экономика
Lenta.ruРоссияне стали доверять только крупным банкам
По итогам 2018 года объем средств населения на банковских счетах составил 28,6 триллиона рублей (рост 6,5 процента). В банках за пределами топ-10 по размеру активов прирост средств населения за последний год составил 2,1 процента против 12,4 процента годом ранее.
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Экономика
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости вчера в 10:16
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Происшествия
Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ
Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).
РБК 02:11
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась в больнице
Пострадавшая во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице.
Известия вчера в 09:50
Общество
Более 20 школ Ленобласти ограничат использование смартфонов
Власти Ленинградской области решили включиться в эксперимент Рособрнадзора по ограничению использования смартфонов в школах.
ФедералПресс 01:32
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал".
РИА Новости 01:55
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Происшествия
В Кремле считают отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
Анапское Черноморье вчера в 14:41
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия вчера в 04:55
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Политика
Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости вчера в 12:53
Кино
Майкл Бэй готовит секретный проект со сценаристом «Трансформеров»
ИА InterMedia вчера в 09:10
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей
По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
РИА Новости 01:01
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Политика
Суд в Новосибирске не стал снимать действующего мэра с выборов
Центральный районный суд Новосибирска в четверг не стал снимать с выборов мэра действующего градоначальника Анатолия Локтя по иску кандидата от партии "Справедливая Россия", бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:48
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Общество
В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
Ущерб сельхозпредприятий и фермеров от паводков в четырех районах Хабаровском крае составил около 130 миллионов рублей, сообщает краевое правительство в четверг.
РИА Новости 00:27
Кино
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Вокруг ТВ вчера в 08:16
Интернет
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет
Сегодня женщина рассказала, как в 16 лет впервые забеременела и пережила аборт.
Lisa.ru вчера в 08:14