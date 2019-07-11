Россияне стали чаще жаловаться на услуги сотовых операторов – – во II квартале 2019 года по сравнению с первым количество обращений выросло на 21,5%. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора, с которой ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи. По данным ведомства, во II квартале этого года их количество возросло почти на 22% по сравнению с I кварталом. Выяснилось, что людей мало волнуют проблемы со связью.

Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

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