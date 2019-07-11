Общество

Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторовИзвестия вчера в 18:50

Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи. По данным ведомства, во II квартале этого года их количество возросло почти на 22% по сравнению с I кварталом. Выяснилось, что людей мало волнуют проблемы со связью.
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с чего всё началось

Абонент недоволен: Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Россияне стали чаще жаловаться на услуги сотовых операторов – – во II квартале 2019 года по сравнению с первым количество обращений выросло на 21,5%. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора, с которой ознакомились "Известия".
Известиявчера в 17:01

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Число жалоб россиян на мобильных операторов увеличилось на 22% - Известия

Аргументы и Фактывчера в 23:15

Россияне стали чаще жаловаться на операторов сотовой связи

URA.Ruвчера в 19:48

Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам

Интерфаксвчера в 18:50

В России стали чаще жаловаться на услуги сотовых операторов

Красная веснавчера в 18:45

В Роскомнадзоре рассказали о популярных жалобах на операторов связи

РЕН ТВвчера в 18:24

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

RT на русскомвчера в 17:51

Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

Известиявчера в 18:50
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
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