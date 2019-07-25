Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.

с чего всё началось

В России наблюдается рост кредитов, которые граждане получают в форме наличных средств. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва». За первые шесть месяцев 2019 года кредитные организации выдали жителям России в общей сложности 2,2 триллиона рублей в форме наличных средств.

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