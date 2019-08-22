Экономика
Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долгРБК 01:05
Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
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с чего всё началось
Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го).РБК01:05
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Заблокированный в шахте на Урале рабочий погиб
Спасатели обнаружили тело рабочего в шахте "Ново-Кальинская", где произошло обрушение горной породы, в Североуральске Свердловской области.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Здоровье
Роспотребнадзор назвал особо опасные для туристов инфекции
Роспотребнадзор предупредил российских туристов, которые всё чаще стали посещать экзотические страны (Индию, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Конго и др.) об особо опасных инфекциях, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:08
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Культура
Теодор Курентзис не увезёт Дягилевский фестиваль из Перми в Париж
Бренд «Дягилевский фестиваль» не переносится в Париж. Фестиваль был и остаётся в Перми.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
В Иране показали аналог ЗРК С-300
В Иране состоялась официальная презентация национального зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373", аналога российской зенитной ракетной системы С-300, сообщило иранское телевидение.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:07
Гаджеты
Вдвое дешевле. Nokia обещает дешевый 5G-смартфон
В свежем интервью Digital Trends директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) пообещал, что уже в следующем году в США будет выпущен куда более доступный Nokia 5G, который будет стоить примерно вдвое меньше существующих 5G-смартфонов.
Обновлено в 00:43
Происшествия
«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине
Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту газовоза из Южной Кореи.
Обновлено в 00:10
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика
Стало известно, чем Ниинистё угощал Путина за ужином
В канцелярии финского главы сообщили, что в среду вечером президент Саули Ниинистё и российский лидер Владимир Путин поужинали в ресторане Walhalla.
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Трамп предлагал Дании за Гренландию $600 миллионов в год
Администрация Дональда Трампа собиралась предложить Дании $600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.
Обновлено вчера в 07:23
Наука
Искусственный интеллект засечет аритмию за 10 секунд
Исследование показало, что искусственный интеллект способен засечь опасную для жизни человека аритмию всего за 10 секунд.
Обновлено 20 августа в 06:57
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено вчера в 18:20