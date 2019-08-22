Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредитLenta.ru 03:27
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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с чего всё началось
Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го).РБК01:05
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