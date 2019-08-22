Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредитLenta.ru 03:27

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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с чего всё началось

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
РБК01:05

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Держатели кредитных карт стали чаще покупать продукты в рассрочку

Pravda.Ru03:04

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

URA.Ru02:04

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Lenta.ru03:27

Россияне из-за нехватки денег стали чаще покупать еду в долг

ФедералПресс01:41

Россияне начали покупать еду в рассрочку

Deita.ru02:30

СМИ: владельцы кредиток стали чаще покупать еду в рассрочку

Накануне.Ru01:42

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

РБК01:05
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