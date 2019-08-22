Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредитLenta.ru 03:27

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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с чего всё началось

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
РБК01:05

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Почему POS-кредитованию скоро придется нелегко

Банки.ру17:03

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Накануне.Ru09:14

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Владельцы кредиток начали чаще покупать продукты в рассрочку

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Forbes01:53

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

РБК01:05
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К участию в коалиции по Ормузскому проливу призвал союзников американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CBC.
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Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
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За неделю разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов.
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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

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