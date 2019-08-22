Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредитLenta.ru вчера в 03:27

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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с чего всё началось

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
РБКвчера в 01:05

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Владельцы кредиток начали чаще покупать продукты в рассрочку

Московский Комсомолецвчера в 08:34

Эксперт: Еда в кредит - сигнал, что стабильности больше нет

Накануне.Ruвчера в 09:14

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

РБКвчера в 01:05

Россияне из-за нехватки денег стали чаще покупать еду в долг

ФедералПрессвчера в 01:41

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Lenta.ruвчера в 03:27

Владельцы кредитных карт стали чаще покупать еду в рассрочку

Forbesвчера в 01:53

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

URA.Ruвчера в 02:04
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Технологии

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