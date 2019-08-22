Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.

с чего всё началось

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Политика Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.

Гаджеты Xbox 360 неожиданно получила апдейт Xbox 360 вышла 22 ноября 2005 года — за прошедшее время её общий тираж составил более 85 млн консолей, а 20 апреля 2016 года компания прекратила производство устройства.

Энергетика Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти» Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Политика Вашингтон назвал условие возвращения России в G8 Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.

Экономика Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Политика Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Происшествия Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.

Футбол ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения «С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.

Армия и оружие Российская «Армата» оказалась небоеспособной До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».

Политика Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8 Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".

Кино Киану Ривз сыграет в новой «Матрице» К своим ролям в картине вернутся Киану Ривз (Нео) и Керри-Энн Мосс (Тринити).

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Гаджеты Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.

Политика AFP: Эрдоган пообещал продолжить разведку газа у берегов Кипра Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в четверг продолжить работы по разведке месторождений газа у берегов Кипра несмотря на санкции, введенные ЕС против Анкары связи с проводимыми ею геологоразведочными работами на шельфе.

Наука Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Авто Электрический внедорожник Ford Mustang EV вывели на испытания В Сети появились шпионские снимки нового внедорожника Ford Mustang EV, который работает на электрической тяге.

Киберспорт DICE отменила сореновательный режим «5 на 5» для Battlefield V DICE объявила о том, что больше не работает над соревновательным режимом «5 на 5» для Battlefield V, который начинали тестировать ещё в Battlefield 1. По словам разработчиков, одной из ключевых причин отмены стали отзывы игроков, не особенно воодушевлённых режимом, на который команда тратит столько времени и человеческих ресурсов.

Общество Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.