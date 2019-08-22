Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредитLenta.ru 03:27
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.РБК01:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород
Санитарная авиация доставила найденную пятилетнюю девочку в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу.
Обновлено в 03:56
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:10
Общество
Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 12:07
Происшествия
Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд
Мать ребенка, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, решила вернуть его через суд.
Обновлено в 14:21
Технологии
Открыта регистрация на олимпиаду Кружкового движения НТИ
22 августа начинается прием заявок на первую командную инженерную олимпиаду.
Обновлено вчера в 11:34
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин заявил, что Россия готова обойтись без Совета Европы
Как подчеркнул президент, наша страна «готова обойтись», если ее не хотят видеть в организации.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Технологии
Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31
Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.
Обновлено в 08:48
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi
Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с призывом поддержать позицию Киева по вопросу потенциального возвращения России в G8.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Общество
Немецкий город заплатит за доказательства своего «несуществования»
Власти немецкого города Билефельда заплатят миллион евро тому, кто убедительно докажет, что города не существует.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10