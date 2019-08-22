Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредитLenta.ru 03:27

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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с чего всё началось

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го).
РБК01:05

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Россияне из-за нехватки денег стали чаще покупать еду в долг

ФедералПресс01:41

Россияне привыкают есть в долг

Комсомольская правда08:34

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

URA.Ru02:04

Владельцы кредиток начали чаще покупать продукты в рассрочку

Московский Комсомолец08:34

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Lenta.ru03:27

Владельцы кредиток стали чаще покупать еду в рассрочку

Накануне.Ru01:42

Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

РБК01:05
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Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР

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Адвокат сообщила об окончании расследования дела братьев Магомедовых

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Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
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Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
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Политика

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Польша захотела сократить расходы на российский газ за счет СПГ из США

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Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии

Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
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Политика

Над Донецком подняли флаги России

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К съёмкам второго сезона «Мандалорца» приступят ещё до выхода первого

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В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков

Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
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«Формула-1» показала первые изображения прототипа болида 2021 года

Технические специалисты «Формулы-1» показали первые изображения прототипа болида образца 2021 года.
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Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
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Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
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В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
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