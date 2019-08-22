Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го).

с чего всё началось

Держатели кредитных карт в первом полугодии 2019 года стали чаще покупать еду в рассрочку. Чаще еды россияне покупают в долг только бытовую технику. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов банка «Русский стандарт».

Россияне стали чаще покупать еду в долг

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