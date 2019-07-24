Экономика
Россияне стали чаще подделывать евроLenta.ru 08:36
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
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Авто
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Обновлено в 07:32
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Сходившего на концерт Лепса главу МВД Латвии обвинили в предательстве
Министр юстиции Латвии Янис Борданс жестко раскритиковал министра внутренних дел республики Сандиса Гиргенса, который сходил на концерт российского певца Григория Лепса, передает RT.
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Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Украинский спецназ в ближайшие годы откажется от советского вооружения
Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины намерены за три-четыре года интегрироваться в систему коллективной безопасности НАТО и в ближайшие годы полностью откажутся от советского вооружения с амуницией, сообщил командующий ССО Игорь Лунев.
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Будучи лидером тори, имеющих большинство в Парламенте, Джонсон автоматически станет премьер-министром королевства.
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Общество
Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство
Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 10:49
Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
Обновлено в 09:48
Космос
Оригинал записи высадки Аполлона-11 на Луну продали за $1,8 миллиона
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Экономика
ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы
Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
«Связной» рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
В первом полугодии средняя цена смартфона с двойной камерой составила 23 250 рублей.
Обновлено в 04:42
Экономика
Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram
Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Происшествия
Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении
В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Экономика
В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX
Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX.
Обновлено в 09:55
Единоборства
Скончался российский боксер Максим Дадашев
Известный российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье
Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин
Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Политика
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Обновлено в 07:25
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин попал на обложку американского Newsweek
Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
Обновлено в 10:38
Авто
Volkswagen Tharu стал лучшим кроссовером на рынке
По результатам опроса, который накануне был проведен крупнейшим автомобильным порталом в Китае - Autohome, поднебесные автолюбители назвали VW Tharu лучшим в сегменте компактных SUV.
Обновлено в 00:46