Экономика

Россияне стали чаще подделывать евроLenta.ru 08:36

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.
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Россияне стали чаще подделывать евро

Lenta.ru08:36

ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты

Rambler News Service04:44

ЦБ напомнил об изменениях в банковском регулировании за II квартал

Банки.ру08:45

В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

DP.RU04:55

Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне

Агентство Москва04:50

В России стало меньше фальшивых купюр

Взгляд.ру04:59

Количество поддельных купюр в России во II квартале уменьшилось на 2,5%

ТАСС04:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Авто

Jaguar Land Rover может перейти на моторы BMW

Концерн Jaguar Land Rover может перейти на использование бензиновых и дизельных двигателей BMW.
Обновлено в 07:32
Политика

Сходившего на концерт Лепса главу МВД Латвии обвинили в предательстве

Министр юстиции Латвии Янис Борданс жестко раскритиковал министра внутренних дел республики Сандиса Гиргенса, который сходил на концерт российского певца Григория Лепса, передает RT.
Обновлено в 01:33
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Украинский спецназ в ближайшие годы откажется от советского вооружения

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины намерены за три-четыре года интегрироваться в систему коллективной безопасности НАТО и в ближайшие годы полностью откажутся от советского вооружения с амуницией, сообщил командующий ССО Игорь Лунев.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Обновлено в 06:25
Политика

Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии

Будучи лидером тори, имеющих большинство в Парламенте, Джонсон автоматически станет премьер-министром королевства.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство

Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 10:49
Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Происшествия

СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде

Обновлено в 09:48
Космос

Оригинал записи высадки Аполлона-11 на Луну продали за $1,8 миллиона

20 июля 1969 года Базз Олдрин и Нил Армстронг первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 01:10
Экономика

ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы

Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
Обновлено в 03:58
Гаджеты

«Связной» рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов

В первом полугодии средняя цена смартфона с двойной камерой составила 23 250 рублей.
Обновлено в 04:42
Экономика

Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram

Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Происшествия

Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении

В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Экономика

В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX

Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX.
Обновлено в 09:55
Единоборства

Скончался российский боксер Максим Дадашев

Известный российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье

Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин

Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
Общество

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа

«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Политика

Путин попал на обложку американского Newsweek

Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
Обновлено в 10:38
Авто

Volkswagen Tharu стал лучшим кроссовером на рынке

По результатам опроса, который накануне был проведен крупнейшим автомобильным порталом в Китае - Autohome, поднебесные автолюбители назвали VW Tharu лучшим в сегменте компактных SUV.
Обновлено в 00:46
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