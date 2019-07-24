Экономика

Россияне стали чаще подделывать евроLenta.ru 08:36

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.
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Россияне стали чаще подделывать евро

Lenta.ru08:36

В России стало меньше фальшивых купюр

Взгляд.ру04:59

Количество поддельных купюр в России во II квартале уменьшилось на 2,5%

ТАСС04:35

В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

DP.RU04:55

Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне

Агентство Москва04:50

ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты

Rambler News Service04:44

ЦБ напомнил об изменениях в банковском регулировании за II квартал

Банки.ру08:45
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Здоровье

Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты

Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района Шестуна направили в психбольницу

Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
Обновлено в 12:24
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика

Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Обновлено в 12:11
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Обновлено в 13:08
Политика

Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
Обновлено в 11:13
Политика

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Политика

ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года

ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика

Глава МВД Латвии оправдался за посещение концерта Лепса

Обновлено в 11:44
Наука

Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Здоровье

Ученые назвали главную опасность повышения сахара в крови

В Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism появилась статья южнокорейских медиков из госпиталя Камбук-Самсунг в Сеуле, в которой говорится о главной опасности, исходящий из состояния, когда у человека повышается в крови уровень сахара.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Общество

Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири

Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
Обновлено в 07:00
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Единоборства

Боксер Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:59
Кино

Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»

После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Экономика

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

На Украине предложили расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Экономика

Госдума упростит почте идентификацию желающих перевести деньги

Предлагается предоставить «Почте России» возможность проведения упрощенной идентификации клиентов — физлиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей.
Обновлено в 06:36
Футбол

«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио

«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Обновлено в 07:26
Финансы

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Политика

Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Обновлено в 11:00
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум

Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.
Обновлено в 05:12
Общество

В работе Facebook и Instagram произошли сбои

Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.
Обновлено в 09:47
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Интернет

Apple прослушивает частные разговоры пользователей

Сотрудники корпорации Apple прослушивают частные разговоры пользователей параллельно с отслеживанием голосовых команд.
Обновлено в 08:13
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