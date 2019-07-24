Экономика
В Белгородской области обнаружили поддельные 200-рублёвые банкнотыБелПресса 07:39
В Отделении Белгород Банка России отметили рост количества подделок новых банкнот образца 2017 года. До этого в области выявили всего три фальшивые 2-тысячные и не обнаружили ни одной 200-рублёвой.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика
Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну
Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Экономика
ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы
Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
Обновлено в 03:58
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Технологии
В России создадут стекло с защитой от птиц для самолетов МС-21
Новое стекло для МС-21 будет оснащено системой регулируемого электрообогрева, что исключит его обледенение или запотевание при экстремальных метеорологических условиях, добавили в корпорации.
Обновлено в 05:57
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Авто
Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках
В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Воспитательница детсада лупила детей тряпкой по лицу в Краснодаре
На кадрах видео, опубликованном «РЕН ТВ», заметно, как воспитательница подходит к некоторым детям и бьет их тряпкой по лицу, хватает за руки, уводя в сторону.
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 09:33
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Экономика
Агаларов отказался строить космодром Восточный
Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Политика
Новым премьер-министром Британии назначат Бориса Джонсона
Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила победителя с победой на своей странице в фейсбуке: "Поздравляю Бориса Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет всей Великобритании", — написала она.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.
Обновлено в 06:50
Экономика
ВТБ пообещал запустить новое мобильное приложение в 2020 году
В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:49
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Спорт
Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку
В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Погба не является проблемой для „МЮ“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу ситуации с французским хавбеком Полем Погба, которого в СМИ связывают с переходом в мадридский «Реал».
Обновлено в 09:19
Единоборства
Боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет
Обновлено в 07:30
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Дагестане опрокинулся грузовик с военными
Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:24