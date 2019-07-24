Экономика
Россияне стали чаще подделывать евроLenta.ru 08:36
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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