Экономика
Россияне стали чаще подделывать евроLenta.ru вчера в 08:36
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.
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