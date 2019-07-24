Экономика
Россияне стали чаще подделывать евроLenta.ru вчера в 08:36
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.
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Политика
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Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Общество
Обладатели золотых медалей получат дополнительные 11 баллов к ЕГЭ
Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает высшие учебные заведения добавлять дополнительные баллы обладателям золотых медалей.
Обновлено в 05:45
Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Челябинской области в лобовом столкновении погибли пять человек
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Политика
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Наука
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«Создан совершенно новый материал, одновременно жидкий и магнитный, который открывает двери для совершенно новой области исследований в биологии, физике и химии», - отметили американские ученые.
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Общество
В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги
Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Экономика
Чистая прибыль Total за I полугодие снизилась на 8%
Чистая прибыль французской нефтегазовой компании Total в первом полугодии 2019 года сократилась на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до $5,867 млрд, следует из отчета компании.
Обновлено в 05:16
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов
Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено вчера в 15:10
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Происшествия
МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного
Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено вчера в 15:58
Космос
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
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Общество
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад
Обновлено в 05:00
Финансы
Детским выплатам определили сумму
Правительство планирует потратить на пособия семьям дополнительные 150 млрд рублей Как заявила сегодня замминистра труда Светлана Петрова, Минтруд и Минфин определили дополнительные расходы на детские пособия в 2020 году.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15