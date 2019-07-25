Экономика
Россияне стали чаще брать кредиты наличнымиNews.ru вчера в 23:28
В Центробанке уточнили, что кредитование без залога за пять месяцев этого года увеличилось на 25,7%. Эксперты поясняют, что спрос на кредиты наличными связан с тем, что людям нужны деньги «здесь и сейчас».
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Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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