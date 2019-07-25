Экономика

Россияне стали чаще брать кредиты наличнымиNews.ru вчера в 23:28

В Центробанке уточнили, что кредитование без залога за пять месяцев этого года увеличилось на 25,7%. Эксперты поясняют, что спрос на кредиты наличными связан с тем, что людям нужны деньги «здесь и сейчас».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Популярность кредитов в форме наличных в России резко выросла

Вечерняя Москвавчера в 20:11

Россияне стали чаще брать кредиты наличными

News.ruвчера в 23:28

В России количество кредитов наличными выросло на 25%

Реальное времявчера в 20:31

Россияне стали брать больше кредитов наличными

URA.Ruвчера в 23:29

В России на четверть выросла выдача кредитов наличными

Профильвчера в 19:57

Россияне стали брать больше кредитов «живыми деньгами»

РЕН ТВвчера в 17:57

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Известиявчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

В Малайзии обвинили США и Украину в попытках забрать черные ящики MH17

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео

Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие

Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности

Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Ливневый паводок подтопил 12 домов в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 22:34
Футбол

Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Режим «черного неба» действует в Барнауле и Новосибирске

Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье

Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей

В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей.
Обновлено вчера в 08:01
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана

Обновлено вчера в 13:03
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова

Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Кино

В сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400

Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Китайский клуб предложил за Бэйла 20 млн евро

Китайский "Цзянсу Сунин" предложил за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 20 млн евро, сообщает AS.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Общество

Челябинскую область накрыло вонючей дымкой

Обновлено вчера в 03:33
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

Уровень воды в реках Приамурья приближается к критической отметке

В Амурской области уровень воды в некоторых реках продолжает расти.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы

С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия

КНДР задержала российское судно с моряками

Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек

Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено вчера в 21:43
Главное