Экономика
Россияне стали чаще брать кредиты наличнымиФедералПресс вчера в 23:17
За первые 6 месяцев 2019 года была выдано 4,2 триллиона потребительских кредитов. Средний размер кредита вырос с 249 тысяч до 269 тысяч рублей. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, наличные деньги гораздо выгоднее безналичного перевода в случае, когда клиент приобретает автомобиль.
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Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.Известиявчера в 17:01
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