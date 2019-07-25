Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.

с чего всё началось

За первые 6 месяцев 2019 года была выдано 4,2 триллиона потребительских кредитов. Средний размер кредита вырос с 249 тысяч до 269 тысяч рублей. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, наличные деньги гораздо выгоднее безналичного перевода в случае, когда клиент приобретает автомобиль.

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