Экономика

Россияне стали чаще брать кредиты наличнымиФедералПресс вчера в 23:17

За первые 6 месяцев 2019 года была выдано 4,2 триллиона потребительских кредитов. Средний размер кредита вырос с 249 тысяч до 269 тысяч рублей. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, наличные деньги гораздо выгоднее безналичного перевода в случае, когда клиент приобретает автомобиль.
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с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.
Известиявчера в 17:01

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Россияне стали брать больше кредитов наличными

URA.Ruвчера в 23:29

Россияне стали чаще брать кредиты наличными

News.ruвчера в 23:28

Россияне стали брать больше кредитов «живыми деньгами»

РЕН ТВвчера в 17:57

Российские аналитики сообщили о росте кредитов в форме наличных

Вечерняя Москвавчера в 20:11

В России на четверть выросла выдача кредитов наличными

Профильвчера в 19:57

В России количество кредитов наличными выросло на 25%

Реальное времявчера в 20:31

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Известиявчера в 18:31
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Администрация лагеря «Холдоми» заявляет, что сгоревший палаточный городок проверялся летом надзорными органами

Согласно сообщению, в 2018 году, организовывая палаточный лагерь впервые (после форума "Амур" в 2018 г.), администрация официально уведомляла МЧС о том, что в лагере планируется установка палаток, в каких расселяют участников многих молодежных форумов, проходящих под эгидой правительства - "Территория смыслов", Селигер и других.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Россиян предупредили о снеге на выходных

В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

На Украине задумались учредить в Крыму «национальную автономию»

В текст конституции Украины может быть внесён пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:44
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Космос

Нашлось объяснение трансформации конических метеоритов в атмосфере

Американские специалисты с помощью моделирования постарались объяснить такую трансформацию объектов в атмосфере.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35

Обновлено 22 июля в 06:40
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.
Обновлено вчера в 06:50
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Общество

Психологи рассказали о плюсах работы летом

Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Королева Елизавета назначила премьером Великобритании Бориса Джонсона

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Дело возбуждено по факту загрязнения воздуха заводом в Омске

В Омске возбудили уголовное дело в отношении руководства завода, из-за которого загрязняется атмосферный воздух.
Обновлено в 00:10
Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова

Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика

Точность прогнозов погоды вырастет вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы «Полюс-С», благодаря которой вдвое повысится точность прогнозов погоды.
Обновлено вчера в 20:47
Авто

Китай решил поставлять в Россию подержанные автомобили

В китайской экспериментальной зоне свободной торговли Наньшань в провинции Гуандун начали экспорт подержанных автомобилей в ряд стран, включая Россию.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

Обновлено вчера в 11:03
Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

Обновлено вчера в 10:31
Общество

Сибиряк собирает деньги на оплату штрафа за оскорбление президента

Обновлено в 00:27
Политика

В Петербурге завершился митинг против нечестных выборов

Обновлено вчера в 14:56
Общество

Россиянам могут запретить пользоваться электронной почтой анонимно

В документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, указано, что идентификацию пользователей e-mail планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено 23 июля в 09:07
Авто

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено вчера в 07:54
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