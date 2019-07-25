Экономика

В России на четверть выросла выдача кредитов наличнымиПрофиль вчера в 19:57

Объем выданных за полгода 2019 года в России потребительских кредитов наличными вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,2 трлн рублей, сообщают «Известия». Центробанк подтвердил такую тенденцию.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России подскочило число кредитов за «просто так»

Lenta.ru04:40

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

ТАСС04:05

СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

RT на русском02:41

Россияне стали брать больше кредитов наличными

URA.Ruвчера в 23:29

Россияне стали чаще брать кредиты наличными

News.ruвчера в 23:28

Россияне стали брать больше кредитов «живыми деньгами»

РЕН ТВвчера в 17:57

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Известиявчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты

Компания Samsung объявила дату выхода складного смартфона Galaxy Fold

Южнокорейская компания Samsung объявила дату выхода на рынок смартфона Galaxy Fold со способностью складываться, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:12
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

Обновлено в 02:24
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество

Новый температурный рекорд побит в Германии

«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР

Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору

Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 02:19
Гаджеты

Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Китайский бренд Redmi официально представил недорогую модель ноутбука RedmiBook 14, первые версии которого продемонстрировали в мае нынешнего года.
Обновлено в 02:53
Общество

Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Футбол

«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»

Обновлено в 04:23
Футбол

Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

В церемонии приняли участие бывшие игроки "Спартака" Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, выходившие на поле вместе с Черенковым, а также болельщики московского клуба.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Общество

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Авто

Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
Обновлено в 01:48
Общество

Программу маткапитала задумали сделать бессрочной

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного

Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51
Общество

В Петербурге провели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге и Кронштадте провели генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 03:55
Политика

Портал удалил оскорбительное изображение флага РФ

Портал Risovach удалил оскорбительное изображение российского флага по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 04:08
Космос

Пожар на звездолете SpaceX попал на видео

Обновлено в 02:32
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

Обновлено в 02:56
Политика

Госдума собралась ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций

Госдума планирует выработать законодательные ограничения выплаты бонусов топ-менеджерам государственных корпораций, сообщил журналистам лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Общество

В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги

Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Политика

Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку из-за переписки в Telegram

Ранее стало известно об утечке 889 страниц личной переписки губернатора Пуэрто-Рико в Telegram.
Обновлено в 03:45
Главное