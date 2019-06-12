Экономика

Россияне стали меньше брать в долгLenta.ru вчера в 13:35

«В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении. Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.
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с чего всё началось

В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.
РИА Новости11 июня в 20:55

Подробнее о событии

Россияне стали набирать микрокредиты меньшими суммами

Взгляд.ру11 июня в 22:24

Россияне стали меньше брать в долг

Lenta.ruвчера в 13:35

Россияне стали брать в долг небольшие суммы

News.ru11 июня в 22:44

Россияне стали меньше брать в долг

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:58

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Известия11 июня в 21:07

Россияне стали брать в долг меньшие суммы - МФО

ПРАЙМ11 июня в 20:20

Эксперты отметили снижение среднего размера займа в МФО

Слово и Дело11 июня в 22:04
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Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:16
Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Интернет

«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google

Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.
Обновлено в 00:30
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Чубайс предложил ввести в России новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями

В Москве завершился несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье

Диетологи назвали полезные свойства свежих огурцов

Огурцы обладают рядом свойств, которые позволят не только наладить работу пищеварительной системы, но и оздоровить мозг.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Скончался петербургский журналист Андрей Петров

12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол

«Айнтрахт» рассчитывает подписать вратаря «ПСЖ»

В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Космос

Испытания гиперзвуковой системы HSTDV в Индии завершились неудачей

Обновлено в 00:19
Происшествия

В США мужчина подрался с медведем из-за собаки

В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Катя Старшова показала романтические отношения с бойфрендом

Катя Старшова, ставшая популярной после роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не любит афишировать свою личную жизнь, но недавно сделала исключение.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

Группа разбора: история екатеринбурженки, с которой потребовали 50 тысяч за штрафстоянку

Если у вас есть интересные истории, видеозаписи, то присылайте их на s.panin@corp.e1.ru с пометкой в теме «Группа разбора».
Обновлено в 00:35
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

Обновлено вчера в 20:27
Политика

Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в Бишкеке 13-14 июня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала серьезной организацией, задачи которой привлекательны для многих стран Евразии.
Обновлено в 00:20
Политика

Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии

Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
Обновлено в 00:10
Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

Обновлено вчера в 13:52
Политика

Жители Кизляра вышли на сход против чеченских указателей

Обновлено 11 июня в 12:55
Политика

В Крыму заявили о возможном иске по Керченскому инциденту

Провокация, которую устроили украинские военные в Керченском проливе, может стать поводом для иска к Украине в Международный суд ООН в Гааге, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку

Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 04:07
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