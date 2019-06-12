Экономика
Россияне стали меньше брать в долгLenta.ru вчера в 13:35
«В отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время», — говорится в сообщении. Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.
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с чего всё началось
По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.РИА Новости11 июня в 20:55
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Интернет
«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google
Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.
Обновлено в 00:30
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями
В Москве завершился несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства свежих огурцов
Огурцы обладают рядом свойств, которые позволят не только наладить работу пищеварительной системы, но и оздоровить мозг.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес
День России Галкин встретил вместе с детьми
Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
«Айнтрахт» рассчитывает подписать вратаря «ПСЖ»
В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Катя Старшова показала романтические отношения с бойфрендом
Катя Старшова, ставшая популярной после роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не любит афишировать свою личную жизнь, но недавно сделала исключение.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Группа разбора: история екатеринбурженки, с которой потребовали 50 тысяч за штрафстоянку
Если у вас есть интересные истории, видеозаписи, то присылайте их на s.panin@corp.e1.ru с пометкой в теме «Группа разбора».
Обновлено в 00:35
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией
Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в Бишкеке 13-14 июня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала серьезной организацией, задачи которой привлекательны для многих стран Евразии.
Обновлено в 00:20
Политика
Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в Молдавии
Президент РФ отметил, что Додон и его недавние оппоненты, объединившись сделали шаг в направлении строительства полноценного и цивилизованного государства.
Обновлено в 00:10
Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Жители Кизляра вышли на сход против чеченских указателей
Обновлено 11 июня в 12:55
Политика
В Крыму заявили о возможном иске по Керченскому инциденту
Провокация, которую устроили украинские военные в Керченском проливе, может стать поводом для иска к Украине в Международный суд ООН в Гааге, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку
Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 04:07