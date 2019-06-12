Экономика
Россияне стали брать в долг небольшие суммыNews.ru 11 июня в 22:44
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе–мае этого года снизился на 3,9% и составил 12 тысяч рублей. По словам гендиректора МФО MoneyMan Ирины Хорошко, снижение размера займа на рынке объясняется, в том числе, и возросшей финансовой грамотностью россиян.
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По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.РИА Новости11 июня в 20:55
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