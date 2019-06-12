Экономика

Россияне стали брать в долг небольшие суммыNews.ru 11 июня в 22:44

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе–мае этого года снизился на 3,9% и составил 12 тысяч рублей. По словам гендиректора МФО MoneyMan Ирины Хорошко, снижение размера займа на рынке объясняется, в том числе, и возросшей финансовой грамотностью россиян.
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В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.
РИА Новости11 июня в 20:55

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
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Украинские военные подошли к Донецку

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